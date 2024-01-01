Şili pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile CLP → USD çevirin

1.000 clp
1,03 usd

1,000 CLP = 0,001031 USD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Şili pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / ABD Doları
1 CLP0,00103 USD
5 CLP0,00516 USD
10 CLP0,01031 USD
20 CLP0,02063 USD
50 CLP0,05157 USD
100 CLP0,10315 USD
250 CLP0,25787 USD
500 CLP0,51573 USD
1000 CLP1,03146 USD
2000 CLP2,06292 USD
5000 CLP5,15730 USD
10000 CLP10,31460 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Şili Pesosu
1 USD969,50000 CLP
5 USD4.847,50000 CLP
10 USD9.695,00000 CLP
20 USD19.390,00000 CLP
50 USD48.475,00000 CLP
100 USD96.950,00000 CLP
250 USD242.375,00000 CLP
500 USD484.750,00000 CLP
1000 USD969.500,00000 CLP
2000 USD1.939.000,00000 CLP
5000 USD4.847.500,00000 CLP
10000 USD9.695.000,00000 CLP