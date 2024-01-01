История обменного курса чилийское песо–австралийские доллары

Обменный курс чилийское песо/австралийские доллары сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере -1.422% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/австралийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.260% уменьшение стоимости.