История обменного курса австралийский доллар–чилийские песо

Обменный курс австралийских доллара/чилийские песо сейчас составляет 637,348, отражая изменение в размере 0.727% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/чилийские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 640,308, и минимумом, равным 623,425, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.571%.