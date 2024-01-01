Чилийские песо в мексиканские песо

Сконвертируйте CLP в MXN по реальному обменному курсу

1 000 clp
19,09 mxn

$1,000 CLP = Mex$0,01909 MXN

Среднерыночный курс в 04:55
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1 CLP в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01980,0204
Низкий0,01900,0177
В среднем0,01940,0189
Изменить-3.42%6.85%
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Соотношение 1 CLP к MXN

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MXN составил 0,0198, а минимальный — 0,0190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0194. Изменение курса CLP к MXN в процентном соотношении составило -3.42.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MXN составил 0,0204, а минимальный — 0,0177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0189. Изменение курса CLP к MXN в процентном соотношении составило 6.85.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9921,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2792,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3811,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Мексиканское песо
1 CLP0,01909 MXN
5 CLP0,09546 MXN
10 CLP0,19092 MXN
20 CLP0,38184 MXN
50 CLP0,95461 MXN
100 CLP1,90921 MXN
250 CLP4,77303 MXN
500 CLP9,54605 MXN
1000 CLP19,09210 MXN
2000 CLP38,18420 MXN
5000 CLP95,46050 MXN
10000 CLP190,92100 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Чилийское песо
1 MXN52,37770 CLP
5 MXN261,88850 CLP
10 MXN523,77700 CLP
20 MXN1 047,55400 CLP
50 MXN2 618,88500 CLP
100 MXN5 237,77000 CLP
250 MXN13 094,42500 CLP
500 MXN26 188,85000 CLP
1000 MXN52 377,70000 CLP
2000 MXN104 755,40000 CLP
5000 MXN261 888,50000 CLP
10000 MXN523 777,00000 CLP