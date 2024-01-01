Чилийские песо в мексиканские песо
Сконвертируйте CLP в MXN по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MXN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0198
|0,0204
|Низкий
|0,0190
|0,0177
|В среднем
|0,0194
|0,0189
|Изменить
|-3.42%
|6.85%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MXN
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MXN составил 0,0198, а минимальный — 0,0190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0194. Изменение курса CLP к MXN в процентном соотношении составило -3.42.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MXN составил 0,0204, а минимальный — 0,0177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0189. Изменение курса CLP к MXN в процентном соотношении составило 6.85.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мексиканские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Гонконгский доллар
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мексиканское песо / Чилийское песо
|1 MXN
|52,37770 CLP
|5 MXN
|261,88850 CLP
|10 MXN
|523,77700 CLP
|20 MXN
|1 047,55400 CLP
|50 MXN
|2 618,88500 CLP
|100 MXN
|5 237,77000 CLP
|250 MXN
|13 094,42500 CLP
|500 MXN
|26 188,85000 CLP
|1000 MXN
|52 377,70000 CLP
|2000 MXN
|104 755,40000 CLP
|5000 MXN
|261 888,50000 CLP
|10000 MXN
|523 777,00000 CLP