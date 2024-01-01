1 тысяча мексиканских песо в чилийские песо

Сконвертируйте MXN в CLP по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = $48,03 CLP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к CLP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CLP
1 MXN в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий48,031250,3463
Низкий47,080745,6282
В среднем47,683547,6392
Изменение0.31%-3.01%
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Соотношение 1 MXN к CLP

За последние 30 дней максимальный курс MXN к CLP составил 48,0312, а минимальный — 47,0807. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 47,6835. Изменение курса MXN к CLP в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к CLP составил 50,3463, а минимальный — 45,6282. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 47,6392. Изменение курса MXN к CLP в процентном соотношении составило -3.01.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Чилийское песо
1 MXN48,03120 CLP
5 MXN240,15600 CLP
10 MXN480,31200 CLP
20 MXN960,62400 CLP
50 MXN2 401,56000 CLP
100 MXN4 803,12000 CLP
250 MXN12 007,80000 CLP
500 MXN24 015,60000 CLP
1000 MXN48 031,20000 CLP
2000 MXN96 062,40000 CLP
5000 MXN240 156,00000 CLP
10000 MXN480 312,00000 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Мексиканское песо
1 CLP0,02082 MXN
5 CLP0,10410 MXN
10 CLP0,20820 MXN
20 CLP0,41640 MXN
50 CLP1,04099 MXN
100 CLP2,08198 MXN
250 CLP5,20495 MXN
500 CLP10,40990 MXN
1000 CLP20,81980 MXN
2000 CLP41,63960 MXN
5000 CLP104,09900 MXN
10000 CLP208,19800 MXN