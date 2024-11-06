История обменного курса мексиканское песо–чилийские песо

Обменный курс мексиканских песо/чилийские песо сейчас составляет 48,031, отражая изменение в размере 0.227% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.371% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/чилийские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 48,201, и минимумом, равным 46,061, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.615%.