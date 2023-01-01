ألف بيزو مكسيكي إلى بيزو تشيلي

تحويل MXN إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥٠٬٠١٨ clp

1.00000 MXN = 50.01780 CLP

Mid-market exchange rate at 12:54
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927551.357983.41250.7953230.875051.514924.907
1 EUR1.078111.4639589.9270.85740.943351.633245.29024
1 CAD0.7364310.683083161.42760.5857010.6444141.115643.61367
1 INR0.01198860.01112010.016279310.009534820.01049060.01816180.0588281

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Chilean Peso
1 MXN50.01780 CLP
5 MXN250.08900 CLP
10 MXN500.17800 CLP
20 MXN1000.35600 CLP
50 MXN2500.89000 CLP
100 MXN5001.78000 CLP
250 MXN12504.45000 CLP
500 MXN25008.90000 CLP
1000 MXN50017.80000 CLP
2000 MXN100035.60000 CLP
5000 MXN250089.00000 CLP
10000 MXN500178.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Mexican Peso
1 CLP0.01999 MXN
5 CLP0.09996 MXN
10 CLP0.19993 MXN
20 CLP0.39986 MXN
50 CLP0.99965 MXN
100 CLP1.99929 MXN
250 CLP4.99823 MXN
500 CLP9.99645 MXN
1000 CLP19.99290 MXN
2000 CLP39.98580 MXN
5000 CLP99.96450 MXN
10000 CLP199.92900 MXN