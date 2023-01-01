بيزو تشيلي إلى بيزو مكسيكي

تحويل CLP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
19.35 mxn

1.00000 CLP = 0.01935 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:49 UTC
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CLP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065388.56321.437521.661420.9644518.2052
1GBP1.155211.23065102.3091.660641.919291.1141321.0309
1USD0.93870.812579183.13451.34941.559580.905417.0893
1INR0.01129140.009774270.012028710.01623150.01875970.01089080.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Mexican Peso
1 CLP0.01935 MXN
5 CLP0.09673 MXN
10 CLP0.19346 MXN
20 CLP0.38692 MXN
50 CLP0.96730 MXN
100 CLP1.93460 MXN
250 CLP4.83650 MXN
500 CLP9.67300 MXN
1000 CLP19.34600 MXN
2000 CLP38.69200 MXN
5000 CLP96.73000 MXN
10000 CLP193.46000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Chilean Peso
1 MXN51.69020 CLP
5 MXN258.45100 CLP
10 MXN516.90200 CLP
20 MXN1033.80400 CLP
50 MXN2584.51000 CLP
100 MXN5169.02000 CLP
250 MXN12922.55000 CLP
500 MXN25845.10000 CLP
1000 MXN51690.20000 CLP
2000 MXN103380.40000 CLP
5000 MXN258451.00000 CLP
10000 MXN516902.00000 CLP