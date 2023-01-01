ألف بيزو تشيلي إلى بيزو مكسيكي

تحويل CLP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٠٫١٢ mxn

1.00000 CLP = 0.02012 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:34 UTC
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CLP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33851.468051.671360.9551518.4968
1GBP1.1695911.2634104.491.717021.954821.1171321.6338
1USD0.925750.791515182.70551.359051.547270.8842517.1235
1INR0.01119340.009570280.012091110.01643240.01870820.01069160.207042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Mexican Peso
1 CLP0.02012 MXN
5 CLP0.10059 MXN
10 CLP0.20118 MXN
20 CLP0.40236 MXN
50 CLP1.00591 MXN
100 CLP2.01181 MXN
250 CLP5.02952 MXN
500 CLP10.05905 MXN
1000 CLP20.11810 MXN
2000 CLP40.23620 MXN
5000 CLP100.59050 MXN
10000 CLP201.18100 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Chilean Peso
1 MXN49.70650 CLP
5 MXN248.53250 CLP
10 MXN497.06500 CLP
20 MXN994.13000 CLP
50 MXN2485.32500 CLP
100 MXN4970.65000 CLP
250 MXN12426.62500 CLP
500 MXN24853.25000 CLP
1000 MXN49706.50000 CLP
2000 MXN99413.00000 CLP
5000 MXN248532.50000 CLP
10000 MXN497065.00000 CLP