فورنت مجري إلى بيزو مكسيكي

تحويل HUF إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
472.23 mxn

1.00000 HUF = 0.04722 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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HUF إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066388.64421.439081.661550.9626518.3184
1GBP1.1522711.22865102.1411.658191.914531.1092421.1075
1USD0.93780.813901183.13251.34961.558240.902917.1794
1INR0.01128110.009790410.01202910.01623430.0187440.0108610.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mexican Peso
2000 HUF94.44660 MXN
5000 HUF236.11650 MXN
10000 HUF472.23300 MXN
15000 HUF708.34950 MXN
20000 HUF944.46600 MXN
30000 HUF1416.69900 MXN
40000 HUF1888.93200 MXN
50000 HUF2361.16500 MXN
60000 HUF2833.39800 MXN
100000 HUF4722.33000 MXN
150000 HUF7083.49500 MXN
200000 HUF9444.66000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Hungarian Forint
1 MXN21.17600 HUF
5 MXN105.88000 HUF
10 MXN211.76000 HUF
20 MXN423.52000 HUF
50 MXN1058.80000 HUF
100 MXN2117.60000 HUF
250 MXN5294.00000 HUF
500 MXN10588.00000 HUF
1000 MXN21176.00000 HUF
2000 MXN42352.00000 HUF
5000 MXN105880.00000 HUF
10000 MXN211760.00000 HUF