1 بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري

تحويل MXN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٢٠ huf

1.00000 MXN = 20.40180 HUF

Mid-market exchange rate at 13:35
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.93121.3586583.42430.7981480.87981.520454.9138
1 EUR1.07411.4591989.59770.857150.94491.632965.27742
1 CAD0.7360250.685312161.40230.5874570.6475551.119093.61668
1 INR0.01198690.0111610.01628610.009567340.01054610.01822550.0589013

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Hungarian Forint
1 MXN20.40180 HUF
5 MXN102.00900 HUF
10 MXN204.01800 HUF
20 MXN408.03600 HUF
50 MXN1020.09000 HUF
100 MXN2040.18000 HUF
250 MXN5100.45000 HUF
500 MXN10200.90000 HUF
1000 MXN20401.80000 HUF
2000 MXN40803.60000 HUF
5000 MXN102009.00000 HUF
10000 MXN204018.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mexican Peso
2000 HUF98.03040 MXN
5000 HUF245.07600 MXN
10000 HUF490.15200 MXN
15000 HUF735.22800 MXN
20000 HUF980.30400 MXN
30000 HUF1470.45600 MXN
40000 HUF1960.60800 MXN
50000 HUF2450.76000 MXN
60000 HUF2940.91200 MXN
100000 HUF4901.52000 MXN
150000 HUF7352.28000 MXN
200000 HUF9803.04000 MXN