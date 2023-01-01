روبية إندونيسية إلى بيزو مكسيكي

تحويل IDR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬١١٦٫٩٦ mxn

1.00000 IDR = 0.00112 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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IDR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mexican Peso
1 IDR0.00112 MXN
5 IDR0.00558 MXN
10 IDR0.01117 MXN
20 IDR0.02234 MXN
50 IDR0.05585 MXN
100 IDR0.11170 MXN
250 IDR0.27924 MXN
500 IDR0.55848 MXN
1000 IDR1.11696 MXN
2000 IDR2.23392 MXN
5000 IDR5.58480 MXN
10000 IDR11.16960 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الروبية الإندونيسية
1 MXN895.29000 IDR
5 MXN4476.45000 IDR
10 MXN8952.90000 IDR
20 MXN17905.80000 IDR
50 MXN44764.50000 IDR
100 MXN89529.00000 IDR
250 MXN223822.50000 IDR
500 MXN447645.00000 IDR
1000 MXN895290.00000 IDR
2000 MXN1790580.00000 IDR
5000 MXN4476450.00000 IDR
10000 MXN8952900.00000 IDR