كرونة نروجية إلى بيزو مكسيكي

تحويل NOK إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1597.18 mxn

1.00000 NOK = 1.59718 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Mexican Peso
1 NOK1.59718 MXN
5 NOK7.98590 MXN
10 NOK15.97180 MXN
20 NOK31.94360 MXN
50 NOK79.85900 MXN
100 NOK159.71800 MXN
250 NOK399.29500 MXN
500 NOK798.59000 MXN
1000 NOK1597.18000 MXN
2000 NOK3194.36000 MXN
5000 NOK7985.90000 MXN
10000 NOK15971.80000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / كروني نرويجي
1 MXN0.62610 NOK
5 MXN3.13052 NOK
10 MXN6.26104 NOK
20 MXN12.52208 NOK
50 MXN31.30520 NOK
100 MXN62.61040 NOK
250 MXN156.52600 NOK
500 MXN313.05200 NOK
1000 MXN626.10400 NOK
2000 MXN1252.20800 NOK
5000 MXN3130.52000 NOK
10000 MXN6261.04000 NOK