5 بيزو مكسيكي إلى كرونة نروجية

تحويل MXN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٣٫١٥ nok

1.00000 MXN = 0.62962 NOK

Mid-market exchange rate at 14:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.073389.55881.460221.6360.945618.6785
1 GBP1.1652311.2507104.3621.701581.906411.1018421.7658
1 USD0.93170.799552183.44251.36051.524270.881117.4029
1 INR0.01116580.009582070.011984310.01630460.01826740.01055940.208562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كروني نرويجي
1 MXN0.62962 NOK
5 MXN3.14812 NOK
10 MXN6.29625 NOK
20 MXN12.59250 NOK
50 MXN31.48125 NOK
100 MXN62.96250 NOK
250 MXN157.40625 NOK
500 MXN314.81250 NOK
1000 MXN629.62500 NOK
2000 MXN1259.25000 NOK
5000 MXN3148.12500 NOK
10000 MXN6296.25000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Mexican Peso
1 NOK1.58825 MXN
5 NOK7.94125 MXN
10 NOK15.88250 MXN
20 NOK31.76500 MXN
50 NOK79.41250 MXN
100 NOK158.82500 MXN
250 NOK397.06250 MXN
500 NOK794.12500 MXN
1000 NOK1588.25000 MXN
2000 NOK3176.50000 MXN
5000 NOK7941.25000 MXN
10000 NOK15882.50000 MXN