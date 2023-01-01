10 بيزو تشيلي إلى يورو

تحويل CLP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٠١ eur

1.00000 CLP = 0.00109 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:29 UTC
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CLP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33921.468211.671490.955218.4898
1GBP1.1695911.2634104.4911.717211.954971.1171921.6256
1USD0.925750.791515182.70621.35921.547390.884317.117
1INR0.01119330.00957020.01209110.01643410.01870950.01069210.206962

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / اليورو
1 CLP0.00109 EUR
5 CLP0.00544 EUR
10 CLP0.01088 EUR
20 CLP0.02177 EUR
50 CLP0.05442 EUR
100 CLP0.10884 EUR
250 CLP0.27211 EUR
500 CLP0.54421 EUR
1000 CLP1.08842 EUR
2000 CLP2.17684 EUR
5000 CLP5.44210 EUR
10000 CLP10.88420 EUR
معدلات التحويل اليورو / Chilean Peso
1 EUR918.76400 CLP
5 EUR4593.82000 CLP
10 EUR9187.64000 CLP
20 EUR18375.28000 CLP
50 EUR45938.20000 CLP
100 EUR91876.40000 CLP
250 EUR229691.00000 CLP
500 EUR459382.00000 CLP
1000 EUR918764.00000 CLP
2000 EUR1837528.00000 CLP
5000 EUR4593820.00000 CLP
10000 EUR9187640.00000 CLP