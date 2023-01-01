ألف بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي
تحويل CLP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Chilean Peso
|1 AUD
|550.03100 CLP
|5 AUD
|2750.15500 CLP
|10 AUD
|5500.31000 CLP
|20 AUD
|11000.62000 CLP
|50 AUD
|27501.55000 CLP
|100 AUD
|55003.10000 CLP
|250 AUD
|137507.75000 CLP
|500 AUD
|275015.50000 CLP
|1000 AUD
|550031.00000 CLP
|2000 AUD
|1100062.00000 CLP
|5000 AUD
|2750155.00000 CLP
|10000 AUD
|5500310.00000 CLP