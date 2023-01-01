100 بيزو تشيلي إلى دولار كندي

تحويل CLP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
٠٫١٦ cad

1.00000 CLP = 0.00160 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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CLP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.34031.468321.671750.955118.4906
1GBP1.1695911.2634104.4921.717341.955271.1170821.6266
1USD0.925750.791515182.70721.35931.547630.8842517.1178
1INR0.01119320.009570090.012090810.01643510.01871210.01069130.206969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار كندي
1 CLP0.00160 CAD
5 CLP0.00799 CAD
10 CLP0.01597 CAD
20 CLP0.03195 CAD
50 CLP0.07987 CAD
100 CLP0.15975 CAD
250 CLP0.39937 CAD
500 CLP0.79875 CAD
1000 CLP1.59749 CAD
2000 CLP3.19498 CAD
5000 CLP7.98745 CAD
10000 CLP15.97490 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Chilean Peso
1 CAD625.98400 CLP
5 CAD3129.92000 CLP
10 CAD6259.84000 CLP
20 CAD12519.68000 CLP
50 CAD31299.20000 CLP
100 CAD62598.40000 CLP
250 CAD156496.00000 CLP
500 CAD312992.00000 CLP
1000 CAD625984.00000 CLP
2000 CAD1251968.00000 CLP
5000 CAD3129920.00000 CLP
10000 CAD6259840.00000 CLP