5 بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل CLP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫٠٠ gbp

1.00000 CLP = 0.00093 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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CLP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.080489.35161.468481.671540.955318.4932
1GBP1.1693911.2634104.4861.717211.954671.1171121.6256
1USD0.92560.791515182.70231.35921.547150.884217.117
1INR0.01119170.009570650.012091610.01643490.01870750.01069140.206971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه استرليني
1 CLP0.00093 GBP
5 CLP0.00465 GBP
10 CLP0.00930 GBP
20 CLP0.01861 GBP
50 CLP0.04652 GBP
100 CLP0.09304 GBP
250 CLP0.23259 GBP
500 CLP0.46519 GBP
1000 CLP0.93037 GBP
2000 CLP1.86075 GBP
5000 CLP4.65186 GBP
10000 CLP9.30373 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chilean Peso
1 GBP1074.84000 CLP
5 GBP5374.20000 CLP
10 GBP10748.40000 CLP
20 GBP21496.80000 CLP
50 GBP53742.00000 CLP
100 GBP107484.00000 CLP
250 GBP268710.00000 CLP
500 GBP537420.00000 CLP
1000 GBP1074840.00000 CLP
2000 GBP2149680.00000 CLP
5000 GBP5374200.00000 CLP
10000 GBP10748400.00000 CLP