1 بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل CLP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٠ gbp

1.00000 CLP = 0.00093 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:30 UTC
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CLP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.080189.32691.468071.671210.9550518.4881
1GBP1.169811.26355104.4991.717421.955051.1172121.6282
1USD0.925850.791421182.70241.35921.547270.8842517.117
1INR0.01119480.00956950.012091510.01643480.01870890.0106920.206971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه استرليني
1 CLP0.00093 GBP
5 CLP0.00465 GBP
10 CLP0.00930 GBP
20 CLP0.01861 GBP
50 CLP0.04652 GBP
100 CLP0.09304 GBP
250 CLP0.23261 GBP
500 CLP0.46521 GBP
1000 CLP0.93043 GBP
2000 CLP1.86085 GBP
5000 CLP4.65213 GBP
10000 CLP9.30427 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chilean Peso
1 GBP1074.78000 CLP
5 GBP5373.90000 CLP
10 GBP10747.80000 CLP
20 GBP21495.60000 CLP
50 GBP53739.00000 CLP
100 GBP107478.00000 CLP
250 GBP268695.00000 CLP
500 GBP537390.00000 CLP
1000 GBP1074780.00000 CLP
2000 GBP2149560.00000 CLP
5000 GBP5373900.00000 CLP
10000 GBP10747800.00000 CLP