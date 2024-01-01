Чилийские песо в японские иены

Сконвертируйте CLP в JPY по реальному обменному курсу

1 000 clp
167 jpy

$1,000 CLP = ¥0,1670 JPY

Среднерыночный курс в 04:50
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1 CLP в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17740,1774
Низкий0,16700,1617
В среднем0,17130,1698
Изменить-1.39%3.30%
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Соотношение 1 CLP к JPY

За последние 30 дней максимальный курс CLP к JPY составил 0,1774, а минимальный — 0,1670. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1713. Изменение курса CLP к JPY в процентном соотношении составило -1.39.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к JPY составил 0,1774, а минимальный — 0,1617. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1698. Изменение курса CLP к JPY в процентном соотношении составило 3.30.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Японская иена
1 CLP0,16703 JPY
5 CLP0,83515 JPY
10 CLP1,67029 JPY
20 CLP3,34058 JPY
50 CLP8,35145 JPY
100 CLP16,70290 JPY
250 CLP41,75725 JPY
500 CLP83,51450 JPY
1000 CLP167,02900 JPY
2000 CLP334,05800 JPY
5000 CLP835,14500 JPY
10000 CLP1 670,29000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Чилийское песо
100 JPY598,69800 CLP
1000 JPY5 986,98000 CLP
1500 JPY8 980,47000 CLP
2000 JPY11 973,96000 CLP
3000 JPY17 960,94000 CLP
5000 JPY29 934,90000 CLP
5400 JPY32 329,69200 CLP
10000 JPY59 869,80000 CLP
15000 JPY89 804,70000 CLP
20000 JPY119 739,60000 CLP
25000 JPY149 674,50000 CLP
30000 JPY179 609,40000 CLP