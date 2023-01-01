بوليفيانو بوليفي إلى جنيه إسترليني

تحويل BOB إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١١٧٫٠٥ gbp

1.00000 BOB = 0.11705 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:59 UTC
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BOB إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.39431.434991.660890.956918.2202
1GBP1.1583511.2319102.3861.662141.923791.1084221.1043
1USD0.940250.811754183.11251.349251.561650.899817.1315
1INR0.01131290.009766930.012031910.0162340.01878950.01082630.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه استرليني
1 BOB0.11705 GBP
5 BOB0.58526 GBP
10 BOB1.17052 GBP
20 BOB2.34104 GBP
50 BOB5.85260 GBP
100 BOB11.70520 GBP
250 BOB29.26300 GBP
500 BOB58.52600 GBP
1000 BOB117.05200 GBP
2000 BOB234.10400 GBP
5000 BOB585.26000 GBP
10000 BOB1170.52000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Bolivian Boliviano
1 GBP8.54323 BOB
5 GBP42.71615 BOB
10 GBP85.43230 BOB
20 GBP170.86460 BOB
50 GBP427.16150 BOB
100 GBP854.32300 BOB
250 GBP2135.80750 BOB
500 GBP4271.61500 BOB
1000 GBP8543.23000 BOB
2000 GBP17086.46000 BOB
5000 GBP42716.15000 BOB
10000 GBP85432.30000 BOB