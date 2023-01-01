بوليفيانو بوليفي إلى يورو

تحويل BOB إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١٣٥٫٥٩ eur

1.00000 BOB = 0.13559 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:58 UTC
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BOB إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.38331.435021.660860.9569518.2195
1GBP1.1583511.2317102.3671.662061.923631.1084821.102
1USD0.940350.811886183.111.34941.561770.899917.1324
1INR0.01131440.009768810.012032210.01623630.01879160.01082780.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / اليورو
1 BOB0.13559 EUR
5 BOB0.67796 EUR
10 BOB1.35593 EUR
20 BOB2.71186 EUR
50 BOB6.77965 EUR
100 BOB13.55930 EUR
250 BOB33.89825 EUR
500 BOB67.79650 EUR
1000 BOB135.59300 EUR
2000 BOB271.18600 EUR
5000 BOB677.96500 EUR
10000 BOB1355.93000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bolivian Boliviano
1 EUR7.37503 BOB
5 EUR36.87515 BOB
10 EUR73.75030 BOB
20 EUR147.50060 BOB
50 EUR368.75150 BOB
100 EUR737.50300 BOB
250 EUR1843.75750 BOB
500 EUR3687.51500 BOB
1000 EUR7375.03000 BOB
2000 EUR14750.06000 BOB
5000 EUR36875.15000 BOB
10000 EUR73750.30000 BOB