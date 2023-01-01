5 بوليفيانو بوليفي إلى يورو

تحويل BOB إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bob
٠٫٦٧ eur

1.00000 BOB = 0.13402 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:14 UTC
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BOB إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077589.10621.465081.670410.9543518.3967
1GBP1.1683611.25895104.1121.711791.951711.1150321.4947
1USD0.928050.794313182.69721.35971.550270.885717.0735
1INR0.01122260.009605070.012092310.01644190.01874630.01071020.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / اليورو
1 BOB0.13402 EUR
5 BOB0.67009 EUR
10 BOB1.34018 EUR
20 BOB2.68036 EUR
50 BOB6.70090 EUR
100 BOB13.40180 EUR
250 BOB33.50450 EUR
500 BOB67.00900 EUR
1000 BOB134.01800 EUR
2000 BOB268.03600 EUR
5000 BOB670.09000 EUR
10000 BOB1340.18000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bolivian Boliviano
1 EUR7.46169 BOB
5 EUR37.30845 BOB
10 EUR74.61690 BOB
20 EUR149.23380 BOB
50 EUR373.08450 BOB
100 EUR746.16900 BOB
250 EUR1865.42250 BOB
500 EUR3730.84500 BOB
1000 EUR7461.69000 BOB
2000 EUR14923.38000 BOB
5000 EUR37308.45000 BOB
10000 EUR74616.90000 BOB