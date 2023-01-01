بوليفيانو بوليفي إلى دولار أمريكي

تحويل BOB إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١٤٤٫٢٠ usd

1.00000 BOB = 0.14420 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BOB إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.41161.434881.660730.9569518.2153
1GBP1.1580111.23175102.3791.661571.923111.1081621.0931
1USD0.94010.811853183.1171.348951.561280.899717.1245
1INR0.01131070.009767590.012031210.01622950.01878410.01082450.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أمريكي
1 BOB0.14420 USD
5 BOB0.72098 USD
10 BOB1.44196 USD
20 BOB2.88392 USD
50 BOB7.20980 USD
100 BOB14.41960 USD
250 BOB36.04900 USD
500 BOB72.09800 USD
1000 BOB144.19600 USD
2000 BOB288.39200 USD
5000 BOB720.98000 USD
10000 BOB1441.96000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Bolivian Boliviano
1 USD6.93500 BOB
5 USD34.67500 BOB
10 USD69.35000 BOB
20 USD138.70000 BOB
50 USD346.75000 BOB
100 USD693.50000 BOB
250 USD1733.75000 BOB
500 USD3467.50000 BOB
1000 USD6935.00000 BOB
2000 USD13870.00000 BOB
5000 USD34675.00000 BOB
10000 USD69350.00000 BOB