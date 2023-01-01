100 بوليفيانو بوليفي إلى دولار أمريكي

تحويل BOB إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bob
١٤٫٤٤ usd

1.00000 BOB = 0.14440 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.46511.670310.954318.3982
1GBP1.1683611.259104.1161.711741.951481.1149721.4953
1USD0.9280.794281182.69721.35961.550030.885617.0733
1INR0.01122150.009604690.012092310.01644070.01874340.01070890.206456

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أمريكي
1 BOB0.14440 USD
5 BOB0.72202 USD
10 BOB1.44404 USD
20 BOB2.88808 USD
50 BOB7.22020 USD
100 BOB14.44040 USD
250 BOB36.10100 USD
500 BOB72.20200 USD
1000 BOB144.40400 USD
2000 BOB288.80800 USD
5000 BOB722.02000 USD
10000 BOB1444.04000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Bolivian Boliviano
1 USD6.92500 BOB
5 USD34.62500 BOB
10 USD69.25000 BOB
20 USD138.50000 BOB
50 USD346.25000 BOB
100 USD692.50000 BOB
250 USD1731.25000 BOB
500 USD3462.50000 BOB
1000 USD6925.00000 BOB
2000 USD13850.00000 BOB
5000 USD34625.00000 BOB
10000 USD69250.00000 BOB