ألف دولار أمريكي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل USD إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 usd
6,889 bob

$1.000 USD = Bs6.889 BOB

Mid-market exchange rate at 16:00
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.460.959116.69910.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Bolivian Boliviano
1 USD٦٫٨٨٩٠٠ BOB
5 USD٣٤٫٤٤٥٠٠ BOB
10 USD٦٨٫٨٩٠٠٠ BOB
20 USD١٣٧٫٧٨٠٠٠ BOB
50 USD٣٤٤٫٤٥٠٠٠ BOB
100 USD٦٨٨٫٩٠٠٠٠ BOB
250 USD١٬٧٢٢٫٢٥٠٠٠ BOB
500 USD٣٬٤٤٤٫٥٠٠٠٠ BOB
1000 USD٦٬٨٨٩٫٠٠٠٠٠ BOB
2000 USD١٣٬٧٧٨٫٠٠٠٠٠ BOB
5000 USD٣٤٬٤٤٥٫٠٠٠٠٠ BOB
10000 USD٦٨٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أمريكي
1 BOB٠٫١٤٥١٦ USD
5 BOB٠٫٧٢٥٨٠ USD
10 BOB١٫٤٥١٥٩ USD
20 BOB٢٫٩٠٣١٨ USD
50 BOB٧٫٢٥٧٩٥ USD
100 BOB١٤٫٥١٥٩٠ USD
250 BOB٣٦٫٢٨٩٧٥ USD
500 BOB٧٢٫٥٧٩٥٠ USD
1000 BOB١٤٥٫١٥٩٠٠ USD
2000 BOB٢٩٠٫٣١٨٠٠ USD
5000 BOB٧٢٥٫٧٩٥٠٠ USD
10000 BOB١٬٤٥١٫٥٩٠٠٠ USD