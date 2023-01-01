Chilean Peso (CLP)

البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية.

اسم العملة

Chilean Peso

رمز العملة

$

سعر الصرف CLP

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
من CLP0.001130.000920.001530.001550.001060.001760.019350.00191
إلى CLP883.350001088.91000655.62000646.55100940.63500568.7450051.68240523.47300

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف بيزو تشيلي