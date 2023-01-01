Chilean Peso (CLP)
البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية.
اسم العملة
Chilean Peso
رمز العملة
$
سعر الصرف CLP
|USD
|GBP
|CAD
|SGD
|EUR
|AUD
|MXN
|NZD
|من CLP
|0.00113
|0.00092
|0.00153
|0.00155
|0.00106
|0.00176
|0.01935
|0.00191
|إلى CLP
|883.35000
|1088.91000
|655.62000
|646.55100
|940.63500
|568.74500
|51.68240
|523.47300
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.