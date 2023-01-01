Chilean Peso (CLP)

البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية.