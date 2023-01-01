بيزو تشيلي إلى يوان صيني

تحويل CLP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
8.27 cny

1.00000 CLP = 0.00827 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Chinese Yuan RMB
1 CLP0.00827 CNY
5 CLP0.04134 CNY
10 CLP0.08268 CNY
20 CLP0.16536 CNY
50 CLP0.41341 CNY
100 CLP0.82682 CNY
250 CLP2.06706 CNY
500 CLP4.13412 CNY
1000 CLP8.26824 CNY
2000 CLP16.53648 CNY
5000 CLP41.34120 CNY
10000 CLP82.68240 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Chilean Peso
1 CNY120.94500 CLP
5 CNY604.72500 CLP
10 CNY1209.45000 CLP
20 CNY2418.90000 CLP
50 CNY6047.25000 CLP
100 CNY12094.50000 CLP
250 CNY30236.25000 CLP
500 CNY60472.50000 CLP
1000 CNY120945.00000 CLP
2000 CNY241890.00000 CLP
5000 CNY604725.00000 CLP
10000 CNY1209450.00000 CLP