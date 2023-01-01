100 بيزو تشيلي إلى يوان صيني

تحويل CLP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
٠٫٨٥ cny

1.00000 CLP = 0.00853 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
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CLP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0801589.3351.467871.671410.9551518.5128
1GBP1.1698611.2636104.5071.717171.955281.117421.657
1USD0.92580.79139182.70611.358951.547390.884317.1391
1INR0.01119380.00956870.01209110.01643110.01870950.01069210.207229

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Chinese Yuan RMB
1 CLP0.00853 CNY
5 CLP0.04266 CNY
10 CLP0.08533 CNY
20 CLP0.17065 CNY
50 CLP0.42664 CNY
100 CLP0.85327 CNY
250 CLP2.13318 CNY
500 CLP4.26636 CNY
1000 CLP8.53272 CNY
2000 CLP17.06544 CNY
5000 CLP42.66360 CNY
10000 CLP85.32720 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Chilean Peso
1 CNY117.19600 CLP
5 CNY585.98000 CLP
10 CNY1171.96000 CLP
20 CNY2343.92000 CLP
50 CNY5859.80000 CLP
100 CNY11719.60000 CLP
250 CNY29299.00000 CLP
500 CNY58598.00000 CLP
1000 CNY117196.00000 CLP
2000 CNY234392.00000 CLP
5000 CNY585980.00000 CLP
10000 CNY1171960.00000 CLP