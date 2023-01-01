10 آلاف بيزو تشيلي إلى يوان صيني

تحويل CLP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10000 clp
85.27 cny

1.00000 CLP = 0.00853 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:38 UTC
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CLP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855051.080289.34061.468051.671490.955218.5143
1GBP1.1695211.2634104.4931.717021.954971.1171321.6543
1USD0.925750.791515182.70751.359051.547390.884317.1397
1INR0.01119310.009570050.012090810.0164320.01870920.01069190.207233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Chinese Yuan RMB
1 CLP0.00853 CNY
5 CLP0.04263 CNY
10 CLP0.08527 CNY
20 CLP0.17053 CNY
50 CLP0.42634 CNY
100 CLP0.85267 CNY
250 CLP2.13168 CNY
500 CLP4.26336 CNY
1000 CLP8.52672 CNY
2000 CLP17.05344 CNY
5000 CLP42.63360 CNY
10000 CLP85.26720 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Chilean Peso
1 CNY117.27800 CLP
5 CNY586.39000 CLP
10 CNY1172.78000 CLP
20 CNY2345.56000 CLP
50 CNY5863.90000 CLP
100 CNY11727.80000 CLP
250 CNY29319.50000 CLP
500 CNY58639.00000 CLP
1000 CNY117278.00000 CLP
2000 CNY234556.00000 CLP
5000 CNY586390.00000 CLP
10000 CNY1172780.00000 CLP