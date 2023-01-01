5000 بيزو تشيلي إلى يوان صيني

تحويل CLP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ clp
٤٢٫٦٥ cny

1.00000 CLP = 0.00853 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:39 UTC
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CLP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.080189.33081.467961.671080.95518.5076
1GBP1.1696611.26335104.4871.717021.954591.1170221.6476
1USD0.925850.791546182.7061.35911.547150.884217.1351
1INR0.01119440.00957060.01209110.01643290.01870660.01069090.207181

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Chinese Yuan RMB
1 CLP0.00853 CNY
5 CLP0.04265 CNY
10 CLP0.08531 CNY
20 CLP0.17061 CNY
50 CLP0.42654 CNY
100 CLP0.85307 CNY
250 CLP2.13268 CNY
500 CLP4.26536 CNY
1000 CLP8.53072 CNY
2000 CLP17.06144 CNY
5000 CLP42.65360 CNY
10000 CLP85.30720 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Chilean Peso
1 CNY117.22300 CLP
5 CNY586.11500 CLP
10 CNY1172.23000 CLP
20 CNY2344.46000 CLP
50 CNY5861.15000 CLP
100 CNY11722.30000 CLP
250 CNY29305.75000 CLP
500 CNY58611.50000 CLP
1000 CNY117223.00000 CLP
2000 CNY234446.00000 CLP
5000 CNY586115.00000 CLP
10000 CNY1172230.00000 CLP