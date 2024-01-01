Чилийские песо в китайские юани

Сконвертируйте CLP в CNY по реальному обменному курсу

1 000 clp
7,71 cny

$1,000 CLP = ¥0,007711 CNY

Среднерыночный курс в 04:42
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1 CLP в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00800,0081
Низкий0,00760,0075
В среднем0,00780,0078
Изменить-0.92%1.87%
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Соотношение 1 CLP к CNY

За последние 30 дней максимальный курс CLP к CNY составил 0,0080, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0078. Изменение курса CLP к CNY в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к CNY составил 0,0081, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0078. Изменение курса CLP к CNY в процентном соотношении составило 1.87.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93223,2792,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Китайский юань RMB
1 CLP0,00771 CNY
5 CLP0,03855 CNY
10 CLP0,07711 CNY
20 CLP0,15422 CNY
50 CLP0,38555 CNY
100 CLP0,77110 CNY
250 CLP1,92774 CNY
500 CLP3,85548 CNY
1000 CLP7,71096 CNY
2000 CLP15,42192 CNY
5000 CLP38,55480 CNY
10000 CLP77,10960 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Чилийское песо
1 CNY129,68600 CLP
5 CNY648,43000 CLP
10 CNY1 296,86000 CLP
20 CNY2 593,72000 CLP
50 CNY6 484,30000 CLP
100 CNY12 968,60000 CLP
250 CNY32 421,50000 CLP
500 CNY64 843,00000 CLP
1000 CNY129 686,00000 CLP
2000 CNY259 372,00000 CLP
5000 CNY648 430,00000 CLP
10000 CNY1 296 860,00000 CLP