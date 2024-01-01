Чилийские песо в китайские юани
Сконвертируйте CLP в CNY по реальному обменному курсу
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|1 CLP в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0080
|0,0081
|Низкий
|0,0076
|0,0075
|В среднем
|0,0078
|0,0078
|Изменить
|-0.92%
|1.87%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к CNY
За последние 30 дней максимальный курс CLP к CNY составил 0,0080, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0078. Изменение курса CLP к CNY в процентном соотношении составило -0.92.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к CNY составил 0,0081, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0078. Изменение курса CLP к CNY в процентном соотношении составило 1.87.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Чилийское песо
|1 CNY
|129,68600 CLP
|5 CNY
|648,43000 CLP
|10 CNY
|1 296,86000 CLP
|20 CNY
|2 593,72000 CLP
|50 CNY
|6 484,30000 CLP
|100 CNY
|12 968,60000 CLP
|250 CNY
|32 421,50000 CLP
|500 CNY
|64 843,00000 CLP
|1000 CNY
|129 686,00000 CLP
|2000 CNY
|259 372,00000 CLP
|5000 CNY
|648 430,00000 CLP
|10000 CNY
|1 296 860,00000 CLP