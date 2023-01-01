بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

تحويل CLP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٠٫٥٤ mdl

1.00000 CLP = 0.02054 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مولدوفى Leu
1 CLP0.02054 MDL
5 CLP0.10271 MDL
10 CLP0.20541 MDL
20 CLP0.41082 MDL
50 CLP1.02706 MDL
100 CLP2.05411 MDL
250 CLP5.13528 MDL
500 CLP10.27055 MDL
1000 CLP20.54110 MDL
2000 CLP41.08220 MDL
5000 CLP102.70550 MDL
10000 CLP205.41100 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chilean Peso
1 MDL48.68280 CLP
5 MDL243.41400 CLP
10 MDL486.82800 CLP
20 MDL973.65600 CLP
50 MDL2434.14000 CLP
100 MDL4868.28000 CLP
250 MDL12170.70000 CLP
500 MDL24341.40000 CLP
1000 MDL48682.80000 CLP
2000 MDL97365.60000 CLP
5000 MDL243414.00000 CLP
10000 MDL486828.00000 CLP