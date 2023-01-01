5 بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

تحويل CLP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫١٠ mdl

1.00000 CLP = 0.02089 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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CLP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.26881.467551.670670.955118.5268
1GBP1.1697311.2621104.4171.716581.954171.1172121.6706
1USD0.92680.79233182.73291.36011.548350.885217.1703
1INR0.01120210.009576970.012087110.01643970.0187150.01069950.207539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مولدوفى Leu
1 CLP0.02089 MDL
5 CLP0.10445 MDL
10 CLP0.20889 MDL
20 CLP0.41779 MDL
50 CLP1.04447 MDL
100 CLP2.08894 MDL
250 CLP5.22235 MDL
500 CLP10.44470 MDL
1000 CLP20.88940 MDL
2000 CLP41.77880 MDL
5000 CLP104.44700 MDL
10000 CLP208.89400 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chilean Peso
1 MDL47.87110 CLP
5 MDL239.35550 CLP
10 MDL478.71100 CLP
20 MDL957.42200 CLP
50 MDL2393.55500 CLP
100 MDL4787.11000 CLP
250 MDL11967.77500 CLP
500 MDL23935.55000 CLP
1000 MDL47871.10000 CLP
2000 MDL95742.20000 CLP
5000 MDL239355.50000 CLP
10000 MDL478711.00000 CLP