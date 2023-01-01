500 بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

تحويل CLP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ clp
١٠٫٤٥ mdl

1.00000 CLP = 0.02089 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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CLP إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0790589.27351.467671.6710.9550518.5311
1GBP1.1698611.2623104.4341.716921.954781.1172821.6781
1USD0.926750.792205182.73341.360151.548590.8851517.1735
1INR0.01120150.009575390.01208710.01644020.01871780.01069880.207576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / مولدوفى Leu
1 CLP0.02089 MDL
5 CLP0.10447 MDL
10 CLP0.20894 MDL
20 CLP0.41789 MDL
50 CLP1.04472 MDL
100 CLP2.08943 MDL
250 CLP5.22358 MDL
500 CLP10.44715 MDL
1000 CLP20.89430 MDL
2000 CLP41.78860 MDL
5000 CLP104.47150 MDL
10000 CLP208.94300 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chilean Peso
1 MDL47.85990 CLP
5 MDL239.29950 CLP
10 MDL478.59900 CLP
20 MDL957.19800 CLP
50 MDL2392.99500 CLP
100 MDL4785.99000 CLP
250 MDL11964.97500 CLP
500 MDL23929.95000 CLP
1000 MDL47859.90000 CLP
2000 MDL95719.80000 CLP
5000 MDL239299.50000 CLP
10000 MDL478599.00000 CLP