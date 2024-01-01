Чилийские песо в молдавские леи
Сконвертируйте CLP в MDL по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MDL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0195
|0,0198
|Низкий
|0,0187
|0,0184
|В среднем
|0,0190
|0,0191
|Изменить
|-1.82%
|-0.10%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MDL
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MDL составил 0,0195, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0190. Изменение курса CLP к MDL в процентном соотношении составило -1.82.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MDL составил 0,0198, а минимальный — 0,0184. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0191. Изменение курса CLP к MDL в процентном соотношении составило -0.10.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Молдавский лей / Чилийское песо
|1 MDL
|53,45050 CLP
|5 MDL
|267,25250 CLP
|10 MDL
|534,50500 CLP
|20 MDL
|1 069,01000 CLP
|50 MDL
|2 672,52500 CLP
|100 MDL
|5 345,05000 CLP
|250 MDL
|13 362,62500 CLP
|500 MDL
|26 725,25000 CLP
|1000 MDL
|53 450,50000 CLP
|2000 MDL
|106 901,00000 CLP
|5000 MDL
|267 252,50000 CLP
|10000 MDL
|534 505,00000 CLP