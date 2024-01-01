Чилийские песо в молдавские леи

Сконвертируйте CLP в MDL по реальному обменному курсу

1 000 clp
18,71 mdl

$1,000 CLP = L0,01871 MDL

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01950,0198
Низкий0,01870,0184
В среднем0,01900,0191
Изменить-1.82%-0.10%
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Соотношение 1 CLP к MDL

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MDL составил 0,0195, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0190. Изменение курса CLP к MDL в процентном соотношении составило -1.82.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MDL составил 0,0198, а минимальный — 0,0184. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0191. Изменение курса CLP к MDL в процентном соотношении составило -0.10.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49317,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2792,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Молдавский лей
1 CLP0,01871 MDL
5 CLP0,09354 MDL
10 CLP0,18709 MDL
20 CLP0,37418 MDL
50 CLP0,93545 MDL
100 CLP1,87089 MDL
250 CLP4,67723 MDL
500 CLP9,35445 MDL
1000 CLP18,70890 MDL
2000 CLP37,41780 MDL
5000 CLP93,54450 MDL
10000 CLP187,08900 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Чилийское песо
1 MDL53,45050 CLP
5 MDL267,25250 CLP
10 MDL534,50500 CLP
20 MDL1 069,01000 CLP
50 MDL2 672,52500 CLP
100 MDL5 345,05000 CLP
250 MDL13 362,62500 CLP
500 MDL26 725,25000 CLP
1000 MDL53 450,50000 CLP
2000 MDL106 901,00000 CLP
5000 MDL267 252,50000 CLP
10000 MDL534 505,00000 CLP