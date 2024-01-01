Şili pesosundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile CLP → MDL çevirin

1.000 clp
18,21 mdl

1,000 CLP = 0,01821 MDL

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Moldova Leyi
1 CLP0,01821 MDL
5 CLP0,09105 MDL
10 CLP0,18210 MDL
20 CLP0,36419 MDL
50 CLP0,91048 MDL
100 CLP1,82095 MDL
250 CLP4,55238 MDL
500 CLP9,10475 MDL
1000 CLP18,20950 MDL
2000 CLP36,41900 MDL
5000 CLP91,04750 MDL
10000 CLP182,09500 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Şili Pesosu
1 MDL54,91640 CLP
5 MDL274,58200 CLP
10 MDL549,16400 CLP
20 MDL1.098,32800 CLP
50 MDL2.745,82000 CLP
100 MDL5.491,64000 CLP
250 MDL13.729,10000 CLP
500 MDL27.458,20000 CLP
1000 MDL54.916,40000 CLP
2000 MDL109.832,80000 CLP
5000 MDL274.582,00000 CLP
10000 MDL549.164,00000 CLP