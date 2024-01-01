50 Moldova leyinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → CLP çevirin

50 mdl
2.665 clp

1,000L MDL = 53,31$ CLP

15:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek54,081354,0813
Düşük51,167150,4577
Ortalama52,852452,3707
Değişim0.19%0.16%
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1 MDL → CLP istatistikleri

MDL → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 54,0813, en düşük 51,1671 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 52,8524 oldu. MDL → CLP kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

MDL → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,0813, en düşük 50,4577 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 52,3707 oldu. MDL → CLP kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1891,3851,53583,7331,6791,337
1 GBP1,277123,2241,7681,96106,9152,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13411,10860,4641,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Şili Pesosu
1 MDL53,30790 CLP
5 MDL266,53950 CLP
10 MDL533,07900 CLP
20 MDL1.066,15800 CLP
50 MDL2.665,39500 CLP
100 MDL5.330,79000 CLP
250 MDL13.326,97500 CLP
500 MDL26.653,95000 CLP
1000 MDL53.307,90000 CLP
2000 MDL106.615,80000 CLP
5000 MDL266.539,50000 CLP
10000 MDL533.079,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Moldova Leyi
1 CLP0,01876 MDL
5 CLP0,09379 MDL
10 CLP0,18759 MDL
20 CLP0,37518 MDL
50 CLP0,93794 MDL
100 CLP1,87589 MDL
250 CLP4,68972 MDL
500 CLP9,37945 MDL
1000 CLP18,75890 MDL
2000 CLP37,51780 MDL
5000 CLP93,79450 MDL
10000 CLP187,58900 MDL