Macar forintinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile HUF → CLP çevirin

10.000 huf
26.448 clp

1.00000 HUF = 2.64481 CLP

06:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538851.072989.061.453191.65380.9496918.3333
1 GBP1.1711211.25645104.2961.70181.936721.112221.4697
1 USD0.932050.795893183.00871.354451.541430.8851517.0876
1 INR0.01122840.009588070.012046910.0163170.01856940.01066330.205853

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Şili Pesosu
2000 HUF5289.62000 CLP
5000 HUF13224.05000 CLP
10000 HUF26448.10000 CLP
15000 HUF39672.15000 CLP
20000 HUF52896.20000 CLP
30000 HUF79344.30000 CLP
40000 HUF105792.40000 CLP
50000 HUF132240.50000 CLP
60000 HUF158688.60000 CLP
100000 HUF264481.00000 CLP
150000 HUF396721.50000 CLP
200000 HUF528962.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Macar Forinti
1 CLP0.37810 HUF
5 CLP1.89050 HUF
10 CLP3.78099 HUF
20 CLP7.56198 HUF
50 CLP18.90495 HUF
100 CLP37.80990 HUF
250 CLP94.52475 HUF
500 CLP189.04950 HUF
1000 CLP378.09900 HUF
2000 CLP756.19800 HUF
5000 CLP1890.49500 HUF
10000 CLP3780.99000 HUF