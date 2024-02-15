Türk lirasından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → CLP çevirin

1.000 try
31.421 clp

1.00000 TRY = 31.42090 CLP

23:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854971.077789.4521.450751.650760.947918.369
1 GBP1.1696311.2605104.6251.696821.930771.1086921.4847
1 USD0.92790.793336183.00271.346151.531750.879617.0446
1 INR0.01117920.009557950.012047810.01621810.01845420.01059720.20535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Şili Pesosu
1 TRY31.42090 CLP
5 TRY157.10450 CLP
10 TRY314.20900 CLP
20 TRY628.41800 CLP
50 TRY1571.04500 CLP
100 TRY3142.09000 CLP
250 TRY7855.22500 CLP
500 TRY15710.45000 CLP
1000 TRY31420.90000 CLP
2000 TRY62841.80000 CLP
5000 TRY157104.50000 CLP
10000 TRY314209.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Türk Lirası
1 CLP0.03183 TRY
5 CLP0.15913 TRY
10 CLP0.31826 TRY
20 CLP0.63652 TRY
50 CLP1.59129 TRY
100 CLP3.18259 TRY
250 CLP7.95647 TRY
500 CLP15.91295 TRY
1000 CLP31.82590 TRY
2000 CLP63.65180 TRY
5000 CLP159.12950 TRY
10000 CLP318.25900 TRY