土耳其里拉兑智利比索

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土耳其里拉/智利比索汇率
1 TRY33.14670 CLP
5 TRY165.73350 CLP
10 TRY331.46700 CLP
20 TRY662.93400 CLP
50 TRY1657.33500 CLP
100 TRY3314.67000 CLP
250 TRY8286.67500 CLP
500 TRY16573.35000 CLP
1000 TRY33146.70000 CLP
2000 TRY66293.40000 CLP
5000 TRY165733.50000 CLP
10000 TRY331467.00000 CLP
智利比索/土耳其里拉汇率
1 CLP0.03017 TRY
5 CLP0.15084 TRY
10 CLP0.30169 TRY
20 CLP0.60338 TRY
50 CLP1.50845 TRY
100 CLP3.01689 TRY
250 CLP7.54222 TRY
500 CLP15.08445 TRY
1000 CLP30.16890 TRY
2000 CLP60.33780 TRY
5000 CLP150.84450 TRY
10000 CLP301.68900 TRY