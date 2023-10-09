罗马尼亚列伊兑智利比索

按实际汇率将 RON 换算成 CLP

1,000 ron
195,633 clp

1.00000 RON = 195.63300 CLP

23:3 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
跨境汇款时省钱

RON 兑 CLP 换算表

As of 1 min ago, 1 RON → 0 CLP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.056888.01081.436611.648550.957519.249
1GBP1.1582111.224101.9351.663911.909371.1089922.2944
1USD0.946250.816993183.28051.35941.559940.90618.2144
1INR0.01136220.009810140.012007610.01632310.01873120.01087890.218711

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将罗马尼亚列伊兑换成智利比索

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择RON作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CLP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示RON兑CLP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 罗马尼亚列伊

RON兑USD

RON兑EUR

RON兑CAD

RON兑AUD

RON兑GBP

RON兑SGD

RON兑CHF

RON兑INR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
罗马尼亚列伊/智利比索汇率
1 RON195.63300 CLP
5 RON978.16500 CLP
10 RON1956.33000 CLP
20 RON3912.66000 CLP
50 RON9781.65000 CLP
100 RON19563.30000 CLP
250 RON48908.25000 CLP
500 RON97816.50000 CLP
1000 RON195633.00000 CLP
2000 RON391266.00000 CLP
5000 RON978165.00000 CLP
10000 RON1956330.00000 CLP
智利比索/罗马尼亚列伊汇率
1 CLP0.00511 RON
5 CLP0.02556 RON
10 CLP0.05112 RON
20 CLP0.10223 RON
50 CLP0.25558 RON
100 CLP0.51116 RON
250 CLP1.27791 RON
500 CLP2.55581 RON
1000 CLP5.11162 RON
2000 CLP10.22324 RON
5000 CLP25.55810 RON
10000 CLP51.11620 RON