Hong Kong dolarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile HKD → CLP çevirin

1.000 hkd
122.589 clp

1.00000 HKD = 122.58900 CLP

05:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853711.0726589.0411.452851.653920.9496618.3306
1 GBP1.1713611.25645104.2981.70181.937321.1123921.4716
1 USD0.932250.795893183.01031.354451.54190.8853517.0891
1 INR0.01123080.009587880.012046710.01631660.01857480.01066550.205867

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Şili Pesosu
100 HKD12258.90000 CLP
200 HKD24517.80000 CLP
300 HKD36776.70000 CLP
500 HKD61294.50000 CLP
1000 HKD122589.00000 CLP
2000 HKD245178.00000 CLP
2500 HKD306472.50000 CLP
3000 HKD367767.00000 CLP
4000 HKD490356.00000 CLP
5000 HKD612945.00000 CLP
10000 HKD1225890.00000 CLP
20000 HKD2451780.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Hong Kong Doları
1 CLP0.00816 HKD
5 CLP0.04079 HKD
10 CLP0.08157 HKD
20 CLP0.16315 HKD
50 CLP0.40787 HKD
100 CLP0.81574 HKD
250 CLP2.03934 HKD
500 CLP4.07868 HKD
1000 CLP8.15735 HKD
2000 CLP16.31470 HKD
5000 CLP40.78675 HKD
10000 CLP81.57350 HKD