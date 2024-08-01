Hong Kong dolarından Şili pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Şili pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Şili pesosuna (CLP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - CLP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Şili pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Şili pesosuna döviz kuru şu anda 120,680, dünden bu yana %-1.239 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.645 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Şili pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 122,687 (30-07-2024) ile en düşük değeri 120,396 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.612 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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