سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 118.245 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.363% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.540% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 118.318 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 115.789 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.390%.