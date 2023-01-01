بيزو تشيلي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CLP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٧٫٦٧ ttd

1.00000 CLP = 0.00767 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:52 UTC
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CLP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065288.54561.436951.661260.964118.1998
1GBP1.1554711.23085102.3151.660421.91961.1139921.0301
1USD0.93880.812447183.12581.3491.559580.905117.0858
1INR0.01129360.00977370.0120310.01622840.01876160.01088830.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CLP0.00767 TTD
5 CLP0.03836 TTD
10 CLP0.07671 TTD
20 CLP0.15342 TTD
50 CLP0.38355 TTD
100 CLP0.76710 TTD
250 CLP1.91776 TTD
500 CLP3.83552 TTD
1000 CLP7.67103 TTD
2000 CLP15.34206 TTD
5000 CLP38.35515 TTD
10000 CLP76.71030 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Chilean Peso
1 TTD130.36100 CLP
5 TTD651.80500 CLP
10 TTD1303.61000 CLP
20 TTD2607.22000 CLP
50 TTD6518.05000 CLP
100 TTD13036.10000 CLP
250 TTD32590.25000 CLP
500 TTD65180.50000 CLP
1000 TTD130361.00000 CLP
2000 TTD260722.00000 CLP
5000 TTD651805.00000 CLP
10000 TTD1303610.00000 CLP