شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل ILS إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٧٧٨٫٢٠ ttd

1.00000 ILS = 1.77820 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ILS1.77820 TTD
5 ILS8.89100 TTD
10 ILS17.78200 TTD
20 ILS35.56400 TTD
50 ILS88.91000 TTD
100 ILS177.82000 TTD
250 ILS444.55000 TTD
500 ILS889.10000 TTD
1000 ILS1778.20000 TTD
2000 ILS3556.40000 TTD
5000 ILS8891.00000 TTD
10000 ILS17782.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Israeli New Sheqel
1 TTD0.56237 ILS
5 TTD2.81184 ILS
10 TTD5.62368 ILS
20 TTD11.24736 ILS
50 TTD28.11840 ILS
100 TTD56.23680 ILS
250 TTD140.59200 ILS
500 TTD281.18400 ILS
1000 TTD562.36800 ILS
2000 TTD1124.73600 ILS
5000 TTD2811.84000 ILS
10000 TTD5623.68000 ILS