ين ياباني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JPY إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
459.73 ttd

1.00000 JPY = 0.04597 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:38 UTC
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JPY إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.437211.661240.963618.3214
1GBP1.1536711.2299102.2471.658031.916481.1116821.1363
1USD0.9380.813074183.13451.34811.558240.9038517.1854
1INR0.01128290.009780230.012028710.01621590.01874360.01087210.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار ترينيداد وتوباغو
100 JPY4.59730 TTD
1000 JPY45.97300 TTD
1500 JPY68.95950 TTD
2000 JPY91.94600 TTD
3000 JPY137.91900 TTD
5000 JPY229.86500 TTD
5400 JPY248.25420 TTD
10000 JPY459.73000 TTD
15000 JPY689.59500 TTD
20000 JPY919.46000 TTD
25000 JPY1149.32500 TTD
30000 JPY1379.19000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / ين ياباني
1 TTD21.75190 JPY
5 TTD108.75950 JPY
10 TTD217.51900 JPY
20 TTD435.03800 JPY
50 TTD1087.59500 JPY
100 TTD2175.19000 JPY
250 TTD5437.97500 JPY
500 TTD10875.95000 JPY
1000 TTD21751.90000 JPY
2000 TTD43503.80000 JPY
5000 TTD108759.50000 JPY
10000 TTD217519.00000 JPY