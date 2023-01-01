روبية إندونيسية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل IDR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
441.21 ttd

1.00000 IDR = 0.00044 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
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IDR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 IDR0.00044 TTD
5 IDR0.00221 TTD
10 IDR0.00441 TTD
20 IDR0.00882 TTD
50 IDR0.02206 TTD
100 IDR0.04412 TTD
250 IDR0.11030 TTD
500 IDR0.22060 TTD
1000 IDR0.44121 TTD
2000 IDR0.88241 TTD
5000 IDR2.20603 TTD
10000 IDR4.41207 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الروبية الإندونيسية
1 TTD2266.51000 IDR
5 TTD11332.55000 IDR
10 TTD22665.10000 IDR
20 TTD45330.20000 IDR
50 TTD113325.50000 IDR
100 TTD226651.00000 IDR
250 TTD566627.50000 IDR
500 TTD1133255.00000 IDR
1000 TTD2266510.00000 IDR
2000 TTD4533020.00000 IDR
5000 TTD11332550.00000 IDR
10000 TTD22665100.00000 IDR