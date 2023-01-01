ريال برازيلي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BRL إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٣٨٨٫٥١ ttd

1.00000 BRL = 1.38851 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
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BRL إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BRL1.38851 TTD
5 BRL6.94255 TTD
10 BRL13.88510 TTD
20 BRL27.77020 TTD
50 BRL69.42550 TTD
100 BRL138.85100 TTD
250 BRL347.12750 TTD
500 BRL694.25500 TTD
1000 BRL1388.51000 TTD
2000 BRL2777.02000 TTD
5000 BRL6942.55000 TTD
10000 BRL13885.10000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الريال البرازيلي
1 TTD0.72020 BRL
5 TTD3.60098 BRL
10 TTD7.20197 BRL
20 TTD14.40394 BRL
50 TTD36.00985 BRL
100 TTD72.01970 BRL
250 TTD180.04925 BRL
500 TTD360.09850 BRL
1000 TTD720.19700 BRL
2000 TTD1440.39400 BRL
5000 TTD3600.98500 BRL
10000 TTD7201.97000 BRL